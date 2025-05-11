Altay dağılıyor

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta küme düşerek 8 yıl sonra 3'üncü Lig'e dönen Altay'da gözler 28 Mayıs'taki olağan genel kurula çevrilirken, transfer yasağı bulunan takımda göreve gelecek yeni yönetim kadronun dağılmaması için yoğun mesai harcayacak. İzmir ekibinde ay sonu sözleşmeleri sona erecek 7 futbolcu serbest kalma hakkı kazanacak. Altyapıda yetişip profesyonel sözleşme imzalanmayan genç futbolcuların da yuvadan uçma tehlikesi bulunuyor. Siyah-beyazlılarda Yusuf Tekin, Ali Kızılkuyu, Deniz Kadah, Ege Parmaksız, Mehmet Gündüz, Murat Uluç ve Onur Efe'nin kontratları 31 Mayıs'ta sona erecek. Bu sezon A takımda amatör lisansla kadroda yer alıp, düzenli forma şansı bulan Yunus Efe Sarıkaya, Salih Oktay, Mehmet Nur Kaymaz ve Emre Tangeldi gibi gençlerin de kulüpten ayrılabileceği ifade edildi. 10'un üzerinde oyuncusunu kaybetme tehlikesi yaşayan Altay'da kongre sonrası hareketlilik başlayacak.