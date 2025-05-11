En-Nesyri geri döndü

Fenerbahçe'de Youssef En- Nesyri sevinci yaşanıyor. Sarılacivertlilerin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, ligde 6 maç aranın ardından sonra gol atmayı başardı. Tecrübeli oyuncu, ligde son olarak Antalyaspor'u 3-0 yendikleri müsabakada gol atmayı başarmıştı. Söz konusu müsabakanın ardından forma giydiği sırasıyla Samsunspor, Bodrum FK, Sivasspor, Kayserispor, Gaziantep FK ve Beşiktaş maçlarında gol atmayı başaramayan En-Nesyri, 6 karşılaşma aranın ardından Başakşehir ağlarını sarstı. Youssef En-Nesyri, 19'u ilk 11 olmak üzere 31 maçta sahaya çıkarken 17 gole ulaştı. En-Nesyri'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Türkiye Kupası'nda ise 4 golü bulunuyor.