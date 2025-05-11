Manisa çok mutlu

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Ligin son haftasında deplasmanda Ümraniyespor'u tek golle geçti ve lige tutundu: 0-1. 4 sezondur 1. Lig'de mücadele eden Manisa FK, 2025- 2026 sezonunda yine 1. Lig'de mücadele edecek. Karşılaşmanın 28. dakikasında Manisa FK tehlikeli geldi. Bu dakikada Fofana ceza sahasına girdi, soldan topa vurdu, top yan ağlarda kaldı. Bu pozisyondan 4 dakika sonra Fofana'nın vuruşu yine yağ ağlara çarptı. 43. dakikada Ümraniyespor'da Oğuz'un sert şutu direkten döndü. İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

RAMİREZ GİRDİ, GALİBİYETİ GETİRDİ

İkinci yarıda Manisa FK gol için saldırdı. 56'da Ege ekibinden Toure'nin sert vuruşunu kaleci Cihan kurtardı. 74. dakikada Fofana sol kanattan topu taşıdı ve ceza sahası içinde Ramirez'i gördü. Oyuna 72. dakikada giren Ramirez, güzel bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın 90. Dakikasında Atalay vuruşunda kaleci Muhammed Alperen kalesinde devleşti ve 4 dakikalık uzatma süresinde başka gol olmayınca karşılaşma Manisa'nın üstünlüğü ile sona erdi.

ANKARAGÜCÜ LİGE VEDA ETTİ

Manisa FK'nın dün Ümraniye deplasmanında elde ettiği galibiyetin ardından lige veda eden son takım A.Gücü oldu. Başkent ekibi Amed Sportif'i 2-0 yenmesine rağmen üçlü averajla 2. Lig'in yolunu tuttu. Manisa 48 puanla 15., Bandırma'ya yenilen Pendik yine aynı puanla 16. sırada yer alırken. A.Gücü ise aynı puana sahip olmasına rağmen küme düştü. 1.Lig'e daha önce Y.Malatya, Adana ve Ş.Urfa veda etmişti.