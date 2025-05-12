Çeşme Maratonu nefesleri kesti

DENİZİN Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş" sloganı ile Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Salomon Çeşme Maratonu, 42K, 21K ve 10K'lık parkurlarda gerçekleşti. Yarışa, 29 ülkeden 2 bin 606 sporcu katıldı. Maratonun 42K'lık parkurda erkeklerde 2:45:17.10'luk derece elde eden Ahmet Bayram kürsünün zirvesinde yer aldı. Kadınlarda birinci 3:08:03:61'lik derecesiyle İranlı sporcu Aylar Ghazvin elde etti. 21K'da erkeklerde birinci 1:18:16.37'lik derecesiyle Kerem Baybatur kadınlarda ise 1:32:58.53'lük derecesiyle İpek Öztosun Bezdan oldu. 10K'da erkeklerde birinciliği 0:32:44.74'lük derecesiyle Ercan Geleş, kadınlarda da 0:40:22.38'lik derecesiyle Aysel Yalaç Dolay elde etti.