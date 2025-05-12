Petkim seriye bağladı

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde Play-In mücadelesi veren Aliağa Petkimspor, deplasmanda küme düşmesi kesinleşen Semt77 Yalovaspor'u mağlup etti: 78-87. Müsabakaya iki takım da pota altından bulduğu sayılarla başladı. İki takım da eşitliği bozamadı ve ilk periyot 22-22 berabere tamamlandı. İkinci çeyrekte Petkimspor oyuna ağırlığını koymasını bildi. İzmir ekibi farkı bir ara artırsa da Yalova karşılık vererek farkın açılmasını önledi.

Aliağa devreyi 44-41 önde tamamladı. Üçüncü periyotta oyunun kontrolünü eline alan Petkimspor, aradaki farkı hızla artırdı. Aliağa Petkim, son çeyreğe dokuz sayı farkla 62-53 önde girdi. Dördüncü çeyrekte de Petkim'in üstünlüğü vardı. Farkı çift hanelere kadar çıkaran İzmir temsilcisi, Yalvospor'un farkı kapatma çabalarına izin vermedi ve müsabakayı dokuz sayı farkla 87-78 kazandı. Aliağa Petkimspor, normal sezonun son haftasında direkt rakiplerinden Bursaspor Yörsan'ı taraftarı önünde konuk edecek.