Balıkesirspor’da tüm camia tek yürek

NESINE 3. Lig 2. Grup Play-Off grup finali müsabakaları öncesinde Balıkesirspor camiasının heyecanı doruğa çıktı. Kırmızı-beyazlılar, 16 Mayıs Perşembe günü deplasmanda karşılaşacakları Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor maçı öncesi taraftarıyla bir araya geldi. Teknik heyet ve oyuncular taraftardan alacakları moral ve destekle sahaya daha güçlü, daha inançlı çıkacaklarını ifade etti. Balıkesirli taraftarlar da her zamanki gibi sonuna kadar takımlarına güvendiklerini dile getirdi. Kritik maçlar öncesinde tek yürek olan kırmızı-beyazlı Balıkesir temsilcisi, sezon sonunda şampiyonluğun geleceğine inanıyor.