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Haberler Spor ‘Gemiyi limana yanaştırdık’

‘Gemiyi limana yanaştırdık’

SEBAHATTİN ALP

Giriş Tarihi: Gazete

‘Gemiyi limana yanaştırdık’
YUKATEL Merkezefendi Belediyesi Basket'in Başantrenörü Zafer Aktaş, sezonun sonu yaklaşırken takımın durumunu değerlendirdi. Ligde kalmayı garantileyerek gemiyi limana yanaştırdıklarını ifade eden deneyimli koç, Tofaş'a 94-92 kaybettikleri maçı da değerlendirerek, "Bugün bir kez daha takımımla gurur duydum. 20 sayı geri düşmemize ve Moody'nin sakatlığından dolayı ondan verim alamamamıza rağmen son topa kadar savaştık. Oyuncularımı ve ekibimi canı gönülden kutluyorum. En önemli tebriği ise taraftarımız hak ediyor. Onlara gerçekten minnettarız" diye konuştu.
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