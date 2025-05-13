Manisaspor amatörde namağlup şampiyon

MANISA'NIN futboldaki en köklü temsilcisi Manisaspor, Süper Amatör Lig'de namağlup şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig'e çıktı. Manisa'yı 2005-2008 ve 2009-2012 yılları arasında Süper Lig'de temsil eden, ağır borç yükü ve transfer yasağıyla 2021 yılında amatöre kadar gerileyen Manisaspor bu sezon yaptığı atakla tekrar profesyonel ligin eşiğine geldi. Sezon başında iddialı bir kadro kuran siyahbeyazlı ekip Süper Amatör'de hem normal sezonu hem de Play-Off'u yenilgisiz zirvede bitirdi. Son maçında rakibi Saruhanlı Belediyespor'un sahaya çıkmaması sonucu 3 puanı hükmen hanesine yazdıran siyah-beyazlılar şampiyonluğu garantilemenin gururunu yaşadı.