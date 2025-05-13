Y.Malatya’dan tarihi çöküş

TRENDYOL 1. Lig 2024-2025 sezonunu son sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, sezon boyunca galibiyet elde edemeden ligi tamamlayan 4. takım olarak kayıtlara geçti. Y.Malatya ile birlikte bu sezon Adanaspor, Şanlıurfaspor ve Ankaragücü de bir alt lige düşen takımlar arasında yer aldı. Süper Lig'de daha önce beş sezon mücadele etmiş olan Malatya temsilcisi, 2016-17 sezonunda yükseldiği 1. Lig'den ilk kez düşmüş oldu. Bu sezon çıktığı 38 maçın tamamını kaybeden (1'i hükmen) Y.Malatyaspor, yalnızca 14 gol atarken kalesinde 153 gol gördü. Puan silme cezaları nedeniyle sezonu -21 puanla kapatan ekip, hem ligi eksi puanla bitiren ilk takım oldu hem de 1. Lig tarihinde en fazla gol yiyen takım ünvanını elde etti.