  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Balıkesirspor’a taraftar morali

Balıkesirspor’a taraftar morali

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Balıkesirspor’a taraftar morali

Nesine 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Play-Off grup finalinin ilk maçında perşembe günü Mazıdağı Fosfatspor'a evindeki rövanş öncesi avantaj elde etmek için konuk olacak Balıkesirspor'a taraftardan moral geldi. Balıkesirspor'un Balıkesir Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen son antrenmanını çok sayıda taraftar izledi. Tribünlerde meşaleler yakıp tezahürat yapan taraftarlar futbolcuları tek tek tribüne çağırarak destek oldu. Balıkesirspor yönetimi, "Play-Off maçları öncesi antrenmana gelerek takımımıza destek olan tüm Balıkesirspor sevdalılarına teşekkür ederiz" açıklaması yaptı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA