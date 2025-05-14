İngiltere’de Altay gündeme oturdu

İNGİLTERE Premier Lig'in 36. haftasında Manchester United, sahasında West Ham United'a 2-0 mağlup oldu. Maça ilk 11'de başlayan Altay Bayındır'ın ağlarında gördüğü 2. gol sonrası verdiği tepki gündem oldu. Yediği gol sonrası oldukça sinirlenen milli file bekçisi, iki yumruğunu sıkarak tribünlere doğru bağırdı. West Ham United ise milli eldivenin bu hareketini tiye alarak, "Kaleci seviniyor mu?" ifadelerini kullandığı bir paylaşımda bulundu. Paylaşım kısa süre içerisinde viral olarak 4 milyondan fazla görüntülenme aldı. Birçok Türk taraftar ise West Ham United'ın bu paylaşımına tepki gösterirken, Altay Bayındır'ın sinirlendiği için bu hareketi yaptığını yorumlara yazdı.