Altınordu tur peşinde

İlk maçta bir avanta sağladıklarını belirten Altınordu FK Teknik Direktörü Namet Ateş "Oyunsal anlamda hem de istediklerimizi seyircimizin önünde yapmaya çalıştık. Tabi ki kolay olmayacak. Play-off'ların çok zor olacağını herkes biliyor. Her takım en iyi şartlarda hazırlanmaya çalışıyor. Ve kendi taktik planı çerçevesinde onlar da avantaj sağlamak istiyorlar. Rakibimiz kendi sahasında çok iyi ; mağlubiyeti yok. İyi puan topluyorlar ve iyi de oyun sergiliyorlar. Neticede kendi sahanda aldığın sonuçta avantaj varsa bu her zaman bir avantajdır. Biz zaten maç maç bakıyorduk. Şimdi de yeni bir maç olarak bakıyoruz. Deplasmanla oynayacağımız bir maç olarak bakıyoruz. İyi oyun oynamaya çalışıyoruz. Centilmence geçsin istiyoruz. Bugüne kadar bütün maçlarımız öyle geçti. Bundan sonra da öyle geçeceğini düşünüyoruz. İyi olan kazansın demek istiyorum " diye konuştu.

"TURU ATLAMAK İSTİYORUZ"

Namet Ateş, turu atlayan tarafın kendileri olacağını vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz turu tabi ki atlamak istiyoruz. Tabi ki daha gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Kastamonu'nun da aynı iddiası var. İddialı bir takım, iddialı bir teknik ekibi var. Yönetimi de aynı şekilde iddialı bir yönetim. O yüzden de biz burada elde ettiğimiz avantajı koruyup iyi bir oyunla buradan turu atlamak istiyoruz. Çünkü teknik ekibiyle devam eden kulüpler de bile sezon sonu yaklaştıkça fiziksel yorgunluk başlıyor, mental yorgunluk başlıyor. Tribünün beklentisi farklılaşıyor. Yönetim farklılaşıyor. Yeni sezonla ilgili oyuncu düşünceleri başlıyor. Diğer kulüplerin bu oyuncularla temasları başlıyor. Ve birçok faktör var. Bu faktörlerin içinde %100 bir taktik disipline bağlı bir oyun sergilemek çok zor. Burada işte söylediğin şekilde taktik disiplin yanında bireysel psikoloji devreye giriyor. Oyuncular da play-off'un içinde olduklarını yeni yeni hissetmeye başlıyorlar. Biz tabii ki bunun bir strese, bir kaygıya dönüşmesini istemiyoruz. Takımımız genç bir takım. İletişimleri kuvvetli ve ilişkileri de çok iyi olan bir oyuncu grubuna sahibiz. Bunu korumak istiyoruz ve bunun strese dönüşmesine izin vermek istemiyoruz. O yüzden de bizim oyuncu grubu gerçekten çok neşeli ve keyifli. Yani o kadar yol geliyoruz, uçakla geliyoruz, sonra otobüste devam ediyoruz. Ve bu bir probleme dönüşmüyor. Çünkü yol da keyifli geçiyor, kamplarımız da keyifli geçiyor. Çok uzun süreli zaten kamp yapma imkanımız yok. Hemen maç oynuyoruz, dinlenme veriyoruz, tekrar seyahat ediyoruz. Bu açıdan da oyuncu grubu olarak iyi bir gruba sahip olduğumuzu, iyi bir takıma sahip olduğumuzu söyleyebilirim."

Öte yandan Altınordu'nun futbolcularından Yusuf Şahin Örnek ve Yakal Taylan da ilk maçta aldıkları 1-0'lık skorun kendileri adına bir avantaj olduğunu yarın tur atlayan taraf olarak İzmir'e dönmek istediklerini ifade etti