Manisa’da gündem birleşme

TRENDYOL 1. Lig'de dördüncü sezonunda kümede kalmayı son hafta garantileyen Manisa Futbol Kulübü ile Bölgesel Amatör Lig'e yükselen kentin en köklü temsilcisi Manisaspor'un birleşeceği iddiaları sezonun tamamlanmasıyla birlikte yeniden alevlendi. İki kulübün yeni sezonda Manisaspor adıyla birleşerek 1'inci Lig'de mücadele edeceği iddia edildi. Daha önce adı Manisa Büyükşehir Belediyespor olan Manisa FK, 2019'da şirketleşerek belediye bünyesinden ayrılmıştı.

İYİ İLİŞKİLER KURULDU

MANİSASPOR'UN amatöre gerilediği dönemde Manisa FK ise amatörden 1'inci Lig'e yükselmişti. 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerin ardından belediye yönetimiyle aralarında soğuk rüzgarlar esen Manisa FK'nın yönetimi aralık ayında Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkan Vekili Ersin Öztaş'a devredilmişti. Devrin ardından Gencay Esendağ'ın başkanlığını yaptığı Manisaspor'la Manisa FK iyi ilişkiler kurarken, amatördeki Manisaspor'un teknik patronu Hakan Şapçı da 1'inci Lig'deki Manisa FK'nın teknik direktörü olmuştu.