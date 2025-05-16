13. Fetih Kupası’nın tanıtım toplantısı yapıldı

CUMHURBAŞKANLIĞI himayelerinde Okçular Vakfı tarafından 26-29 Mayıs'ta düzenlenecek 13. Uluslararası Fetih Kupası'nın tanıtım toplantısı yapıldı. Yedikule Hisarı Fatih Mescidi'nde gerçekleştirilen toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat katıldı.

Türkiye'nin okçuluk sporunda önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Bakan Bak, kupaya katılan herkese başarılar diledi. Bilal Erdoğan da Okçular Vakfı'nın kurulduğu günden bu yana Fatih Sultan Mehmet'in mirasına sahip çıkmanın sorumluluğuyla çalıştığını belirtti. Milli okçularımızın başarılarından bahseden Erdoğan, "Okçular Tekkesi, 50 bin üzerinde gencimizi okçulukla tanıştırdı. Şu anda gelenekselde ve olimpikte makaralıyla beraber 500'e yakın aktif lisanslı sporcumuz kulüp bünyesinde müsabakalara katılıyor. Fetih Kupası'nda dünyanın birçok ülkesinden önemli sporcular hem geleneksel yayda hem de klasik ve makaralı yayda yarışacak. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'FENERBAHÇE İLE ALAKAM YOK'

DÜNYA Etnospor Birliği Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan'a dünkü toplantıda Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na aday olup olmayacağı da soruldu. Böyle bir durumun söz konusu bile olmadığını ifade eden Erdoğan, "Hiç işim olmaz. Ben tabii ki Fenerbahçeliyim ayrı mesele. Yıllardır şampiyon olamamaya üzülüyoruz ama benim bu işlerle ilgim, alakam yok. İlerleyen dönemlerde de hiç ihtimal vermiyorum. Biz okçuluğu, geleneksel sporumuzu canlandırmaya çalışıyoruz. 22 Mayıs'ta Etnospor Kültür Festivali'ne herkesi davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.