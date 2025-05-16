Bal-Kes avantajı kaptı

Nesine 3. Lig Yükselme Play Off 3. Tur ilk maçında Mazıdağı Fosfatspor'a konuk olan Balıkesirspor, 1-0'lık sonuçla rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. Normal sezonu Muğlaspor'un ardından 56 puanla 2. sırada bitiren kırmızı beyazlılar, 19. dakikada Tayfun'un sağ kanattan ortasında ön direğe hareketlenen Berkay Görmez'in şık dokunuşuyla öne geçti: 0-1. Balıkesirspor rakibiyle 19 Mayıs Pazartesi günü evinde rövanş mücadelesine çıkacak. Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanacak kritik mücadele saat 20.00'de başlayacak. İki takım arasında ligde oynanacak iki mücadeleden de Mazıdağı Fosfat galibiyetle ayrılmıştı. Bal-Kes ilk maçı deplasmanda 1-0'lık sonuçla, ikinci maçı ise evinde 2-1'lik sonuçla kaybetmişti.