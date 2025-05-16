Portekiz’den Mourinho yalanlaması

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Portekiz Milli Takımı ile ön anlaşma sağladığı iddiaları dün kulislerde en çok konuşulan konular arasında yer alırken Portekiz Futbol Federasyonu ise bu haberleri jet hızıyla yalanladı. Portekiz Futbol Federasyonu yetkilileri, mevcut teknik direktör Roberto Martinez'in 2026 yılına kadar sözleşmesinin devam ettiğini ve herhangi bir teknik direktörle temas kurulmadığını belirtti.

Portekiz Milli Takımı, Roberto Martinez yönetiminde Dünya Kupası'na hazırlıklarını sürdürüyor. Martinez'in sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor ve federasyon, hoca değişikliği planlamıyor. Bu arada sarı-lacivertlilerin gelecek sezon hücum hattını tamamen değiştirmesi beklenirken Barcelona'nın 23 yaşındaki genç forveti Pau Victor'un teklif edildiği konuşuluyor. Barça formasıyla 19 maça çıkan oyuncu, sadece 2 kez ilk 11'de oynadı.