Kaf-Kaf avantajlı

Nesine 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Play- Off'ta direkt grup finaline çıkan Karşıyaka, eşleştiği rakibi Muşspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak İzmir'e avantajlı döndü. Alsancak Stadı'nda pazartesi günü saat 16.00'da oynanacak rövanşta ligin son haftasındaki Bursa maçının ardından PFDK'dan aldığı 2 maçlık ceza nedeniyle taraftarından yoksun olacak yeşil-kırmızılı ekip her skorlu galibiyette finale çıkan taraf olacak. Beraberlik halinde ise maç uzatmaya gidecek. Kaf-Kaf rakibini elerse 2'nci Grup'taki Balıkesir-Mazıdağı Fosfat maçının galibiyle final oynayacak.

TARAFTAR GECE YARISI KARŞILADI

Karşıyakalı taraftarlar Muş dönüşü futbolcularını gece yarısı karşıladı. Muş'tan gece saat 01.30 civarında dönen Kaf-Kaf kafilesini Adnan Menderes Havalimanı'nda tezahüratlar ve meşalelerle karşılayıp bağırlarına basan taraftarlar, takım otobüsüne tesislere kadar konvoyla yine meşaleler yakarak eşlik etti.