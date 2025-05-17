Kara Kartal’ın Lauirente aşkı

SÜPER Lig'de sezonu üçüncü sırada noktalamak isteyen Beşiktaş'ın Armand Lauriente sevdası yeniden kabardı. Sezon başında rakibi Fenerbahçe ile birlikte renklerine bağlamak için uğraş verdiği Fransız kanat için Kartal yeniden devreye girdi. Lauriente, bu sezon Sassuolo formasıyla Serie B'de sezonun oyuncusu seçildi. 26 yaşındaki yıldız ismi takip eden siyahbeyazlı kurmaylar, oyuncu için sezon sonunda bir yoklama daha çekmek istiyor. Hücum bölgesinde üretkenliği ile dikkat çeken sol kanArmand Lauriente, 18 milyon Euro'luk güncel piyasa değeriyle dikkat çekiyor.

BÜYÜK İLGİ VAR

FUTBOLCUYLA başta Serie A olmak üzere Avrupa'nın üst düzey liglerinden yoğun ilgi olduğu ifade edildi. Kulübüyle 2027 yılına kadar kontratı bulunan oyuncu, Fransa'da Rennes, Orleans, Lorient ekipleride forma giydikten sonra 2022'de İtalya'nın yolunu tutmuştu.