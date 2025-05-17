Potada kritik gün

Basketbol Süper Lig'de normal sezonun son maçında İzmir ekipleri kritik maçlara çıkıyor. Üst üste 3 galibiyetle ligde kalmayı garantileyen ve Play- In hesapları yapmaya başlayan Aliağa Petkim bugün son maçında Bursaspor'u ağırlayacak. Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Ligde 29 maçta 12 galibiyeti bulunan Petkimspor kendisiyle aynı sayıda galibiyeti olan rakibini evinde yenerse adını Play-In etabına yazdıracak. Aliağa Petkimspor, Play-In'e kalırsa yeni sezonda Avrupa arenasında yer almayı da garantileyecek.

KAF-KAF GURBETTE TERLİYOR

Süper Lig'de yıl boyunca yaşadığı sıkıntılara rağmen geçen hafta ligde kalmayı garantiledikten sonra hafta içindeki erteleme sınavında Anadolu Efes'e mağlup olan Karşıyaka yarın sezonun son maçında Tofaş'a konuk olacak. Bursa Tofaş Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Kaf-Kaf'ta sakatlığı bulunan Thomas Akyazılı, Gallinat ve Ergi forma giyemeyecek. Ligde Play-In şansını mucizelere bırakan Karşıyaka'nın 29 haftada 11 galibiyeti bulunuyor.