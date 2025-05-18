Bilal Erdoğan’dan Manisa CBÜ’ye ödül

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi, yükseköğretimde sporun yaygınlaştırılması ve öğrenci yaşam kalitesinin artırılması amacıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen değerlendirme sonucunda 'Spor Dostu Kampüs' ödülüne layık görüldü. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde düzenlenen törende konuşma yapan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, gençlerin özellikle geleneksel sporlara olan ilgilerinin arttırılmasına yönelik yapılan çalışmalardan bahsetti. Yeni neslin sporun tüm branşlarında aktif olmaya gayret etmesi ve üniversite seçiminde "Spor Dostu Kampüs" kriterinin dikkate alınması temennisinde bulundu. Selamlama konuşmalarının ardından, kriterleri sağlayarak "Spor Dostu Kampüs" unvanı alan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, ödülü İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın elinden aldı.