KSK’de taraftar iş başında

Nesine 3. Lig 1. Grup'taki Play-Off grup finalinin rövanşında yarın ilk maçta deplasmanda golsüz berabere kaldığı Muşspor'u ağırlayacak Karşıyaka'da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun kestiği seyircisiz oynama cezası nedeniyle takımlarına tribünden destek veremeyecek taraftarlar yönetime çağrı yaptı. Karşıyakalı taraftarlar sosyal medyada tarihi maç öncesi hatıra biletlerinin satışa çıkarılıp gelirin şampiyonluk primine eklenmesini veya altyapıya destek sağlanmasını talep etti. Normal sezonda ilk yarıda İzmir'de 2-1 mağlup ettiği Muşspor'u Play-Off rövanşında yenerse finale çıkıp 7 yıl sonra 2'nci Lig'e dönmek için önünde tek maç kalacak yeşil-kırmızılılarda taraftarlar takımlarını Alsancak Stadı'na konvoy eşliğinde meşalelerle uğurlamanın hazırlığını yapıyor. Karşıyakalılar tamam ya da devam niteliğindeki tarihi maçı ilçede kulübün kurucu başkanının adını taşıyan Zühtü Işıl Meydanı'na kurulacak dev ekrandan izleyecek. Maç sonu takımlarını yine tezahüratlarla karşılayacak yeşil-kırmızılılar önce Muş'u geçip ardından finale akın etmenin hesaplarını yapıyor.

ERGÜLLÜ: ARTIK TOP FUTBOLCULARDA

Kulüp tarihinin son yıllarındaki en önemli maçında yarın Muşspor ile evinde karşılaşacak Karşıyaka'nın kulüp Başkanı İlker Ergüllü, takımına inanıyor. Ergüllü, "Taraftar desteğinden mahrum kalacak olmamıza rağmen, bildiğimiz bir statta oynayacağız. Biz desteğimizi verdik, vermeye devam ediyoruz. Artık top futbolcularda. Muşspor deplasmanında avantajlı bir skor elde ettik. Aslında 15 gün maç yapmadan beklememiz biraz dezavantajımıza oldu. Her şeye rağmen tam konsantreyiz ve 24 Mayıs'ta kupayı alıp Karşıyaka'ya getireceğiz" dedi.

CEZA ALMAMIZI İSTEDİLER

TFF ile geçtiğimiz günlerde bir araya geldiklerini ve seyircisiz oynama cezasının ertelenmesi için yaptıkları görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını kaydeden Başkan Ergüllü, "Erteleme talebimizi sadece biz değil, rakiplerimiz de takip etti. Ceza almamızı isteyenlerle de uğraştık diyebiliriz. Ayrıca iç saha maçımıza da kısa bir süre kaldığı için istediğimiz kararı alamadık. Aslında Bursaspor maçı öncesinde taraftarlara defalarca dikkatli olmamız gerektiği uyarısında bulunmuştuk. Oyuna gelmememiz gerekiyordu. Özellikle yardımcı hakeme atılan yabancı cisim cezamızı ağırlaştırdı ve gözlemci hazırladığı kabarık dosyanın affedilmesi ya da ertelenmesi söz konusu olmadı" dedi.