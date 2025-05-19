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Efeler 09 FK’da başkana şok tepki

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Efeler 09 FK’da başkana şok tepki
NESİNE 3. Lig 3. Grup'ta kümede kalmayı son hafta başaran Efeler 09 SFK'da oyuncular Başkan Mahmut Gözüaçık'a tepki gösterdi. Futbolcular, ödemeler konusunda Gözüaçık'ın kendilerine büyük zorluk yaşattığını ileri sürdü ve takım aşçısının kulübü terk ettiğini, personele de yapılan uygulamaların kötü olduğu iddia etti. Futbolcuların yaptığı açıklamada şu ifadeler yer verildi: "Eşi hamile futbolcunun parası yatırılmadı. Futbolcu alacağını talep ettiği için kadro dışı bırakıldı. Eski başkanı dolandırarak çek kesip kulübü aldı. Ertesi gün, 'Çek defterimi çaldılar' diye karakola gidip şikayetçi oldu. Kulüp malzemecisini ligin bitiminden 10 gün sonra işe gelmiyor diye tutanak tutup maaş ve primlerini ödemeden işten çıkardı."
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