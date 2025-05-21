Altın avcısı Bengisu

Ultra maraton yüzmede Okyanus Yedilisi olarak adlandırılan dünyanın en zorlu 7 açık deniz kanalı geçişinden Molokai ve Cook Boğazı'nı geçen ilk Türk, Catalina Kanalı'nı geçen ilk Türk kadın ünvanlarına sahip Bengisu Avcı, Antalya'daki uluslararası yüzme yarışlarında toplam 6 altın madalya kazandı. İzmirli sporcu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kısa Kulvar Şampiyonası'nda 100-200 metre kurbağalama, 200-400 metre karışık ve 100 metre kelebekte 5 kez birincilik kürsüsüne çıktı. Bengisu Avcı, Uluslararası Masterler Açık Su Yüzme Yarışları'nda ise 3 bin metrede tüm rakiplerini geride bırakarak altıncı altın madalyasını aldı.

DÖRT YIL SONRA İLK KEZ

Dört yıl sonra ilk kez bir havuz şampiyonasına katıldığını vurgulayan Bengisu Avcı, "Okyanus Yedilisi ve Buz Dünya ile Buz Avrupa Şampiyonası, çok ciddi bir hazırlık dönemi gerektiriyor ve bu nedenle de masterler havuz yarışmalarına ayıracak zaman bulamıyordum. 2025 yılında daha rahat bir çalışma programım var. Daha fazla yarışa katılarak başarılı serilerimi devam ettirmek istiyorum" dedi.