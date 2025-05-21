Balıkesir rüzgarı

Balıkesir'in profesyonel futbol liglerindeki takımları bu sezon finallere ambargo koydu. Kentin en köklü kulübü ilin temsilcisi Balıkesirspor, 3. Lig'de finale çıkarak 2 yıl önce düştüğü 2. Lig'in kapısına geldi. Ayvalıkgücü Belediyespor, 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluğu son hafta kaçırsa da Küçükçekmece Sinopspor'u eleyerek Play-Off'ta adını finale yazdırmayı başardı.

1. Lig'deki Bandırmaspor ise Play- Off'ta Erzurumspor'u 2-0 yenip eledikten sonra Boluspor'u da yarı finalde deplasmanda 4-1'le geçip rövanş mücadelesi öncesi final kapısını ardına kadar araladı.

BAL-KES'İN RAKİBİ MUŞ

Transfer yasakları ve puan silme cezalarıyla Süper Lig'den 3. Lig'e kadar gerileyen Balıkesirspor'un önünde yıllar sonra şampiyonluk yaşamak için yalnız tek engel kaldı. Ertekin yönetiminde grubunu ikinci sırada tamamlayarak Play- Off'a kalan kırmızı-beyazlılar, grup finalinde eşleştiği Mazıdağı Fosfat Spor'u deplasmandaki ilk maçta 1-0 yendikten sonra evindeki rövanştan 1-1 beraberlikle ayrılıp finalist oldu. Bal-Kes, cumartesi günü oynanacak finalde 1. Grup'ta Muşspor'la İstanbul'da karşılaşacak. Finali kazanan taraf 2. Lig'e yükselecek.

ALANYA'DA OYNAYACAK

Nesine 3. Lig 3. Grup Play-Off grup finalinde ilk maçta Küçükçekmece Sinop Spor'a deplasmanda 1-0 yenilen Ayvalıkgücü Belediyespor rövanşta seyircisiz oynama cezasına rağmen rakibini 4-1 yenerek finale yükseldi. Pazar günü Alanya'da oynanacak finalde Kahramanmaraş İstiklalspor'la eşleşen Ayvalık, finali kazanırsa adını 2. Lig'e yazdıracak.