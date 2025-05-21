Denizlispor FK” sesleri

DENİZLİSPOR'UN ekonomik anlamda çıkmazda olması ve FIFA'daki dosyalar nedeniyle, puan silme hatta küme düşürülme tehlikesi nedeniyle, Denizlispor FK oluşumunun hayata geçirileceği belirtildi. Proje takımının ise 3. Lig'e çıkan Denizli İdmanyurdu Gürellerspor olacağı kaydedildi. 3. Lig'de ekonomik şartlarda tek başına zorlanacağı konusunda bazı futbol adamlarıyla görüş alışverişinde de bulunulduğunun ifade edildiği Gürellerspor Başkanı İbrahim Gürel'in yükünü paylaşmak amacıyla, kırmızı- siyahlı takıma ekonomik anlamda güçlü bir yönetim oluşturulacağı belirtildi.

YASİN ÖZPEK'TEN DESTEK

Denizlispor'un eski başkanlarından Yasin Özpek, "Denizlispor'un amatöre düşmesiyle, borçlarının biteceği konusunda kamuoyunda yanlış algı oluşmuş durumda. Denizlispor 2. Amatör'e de düşse, cezalar gelmeye devam edecek. Borçların durumu içinden çıkılmaz halde. Bazı futbolcuların alacakları ana paradan fazla. Faizler üreyip durmuş. 500 milyonu aşmış borçlar nedeniyle Denizlispor, içinden çıkılmaz halde" dedi.

Bölgesel Amatör Küme'den çıkmanın daha da zorlaşacağını hatırlatan Özpek, "Denizli İdmanyurdu Gürellerspor projesi hayata geçirilmeli. Gürellerspor, güçlü bir yönetimle Denizlispor FK ismi ile 3. Lig'de mücadele etmeli. Hedef, hemen 2. Lig olmalı. Vakit kaybedilmemeli. Denizlispor FK adına, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nden Denizlispor tesisleri ve Atatürk Stadı kiralanmalı. Bu projeye herkes destek olmalı" şeklinde konuştu.