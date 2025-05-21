Sane bombası

Süper Lig'de 25. kez mutlu sona ulaşan ve 5. yıldızı formasına takan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmaları için de kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde edecek güçlü bir takım oluşturmak için harekete geçerken Bayern Münih ile sözleşmesi sona erecek olan Leroy Sane listenin ilk sırasına çekildi. Victor Osimhen için de ısrarını sürdüren Aslan'ın Sane ile ilgili de nabız yoklayacağı bilinirken Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu Kemerburgaz'da yaptığı açıklamada Ocak ayında futbolcu ile ilgili temaslarının olduğunu belirtmişti. Bu arada 29 yaşındaki oyuncuyla ilgili B.Münih'ten Galatasaray'ı da ilgilendiren bir açıklama geldi.

HAİNER'DEN AÇIKLAMA

B.Münih Başkanı Herbert Hainer, "Onu takımda tutmak istiyorduk. Bu oldukça açık. Bize göre makul ve cazip bir teklif de yaptık. Eğer kabul ederse bundan memnuniyet duyarız. Kabul etmezse, bu onun kararıdır. Ama o zaman hayat devam eder" derken G.Saray'a da mesaj göndererek "Bu durumla ilgili güzel olan şey, ortada bir husumet olmaması. Şimdi önümüzdeki birkaç gün içinde neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı. Sane son 5 sezondur Bundesliga ekibinin formasını giyiyor. Schalke ile parladıktan sonra M.City'e transfer olan oyuncu 2020 yılında Bayern Münih'e geçiş yapmıştı. Transfermakt verilerine göre Sane'nin güncel piyasa değeri 38 milyon Euro olarak gösteriliyor.