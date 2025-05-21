Torbalıspor yarı final aşkına

BÖLGESEL Amatör Lig Play-Off çeyrek final maçları bugün başlıyor. Ege Bölgesi'ni temsil eden ekiplerden Torbalıspor'un bugün saat 16.30'da Hendekspor ile karşılaşacağı mücadeleye Spor Toto Akhisar Stadı ev sahipliği yapacak. Son 16 turunda Edremitspor'u eleyen İzmir ekibi, tek maç şeklinde geçecek bugünkü müsabakayı geçmesi halinde adını yarı finale yazdıracak. İzmir ve Manisa'da bugün saat 16.30'da başlayacak diğer çeyrek final müsabakalarının programı ise şu şekilde: Siverek Belediyespor- Suvermez Kapadokya Spor Kulübü (Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı), Çankırı Futbol Kulübü- Konya Ereğli SK, (Mümin Özkasap Sahası), Şırnak Petrol SK- Ünye 1957 SK, (Aliağa Atatürk Stadı).