ETNOSPOR coşkusu

DÜNYA Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 7'nci Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda görkemli bir şölenle başladı. 4 gün sürecek festival; hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu ise 11.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. 35 ülkeden sporcuların yer alacağı festivalde; geleneksel sporlar ve oyunlar, geleneksel sanatlar, gastronomi ile sahne sanatları gibi birçok başlıkta farklı etkinlikle düzenlenecek.

7.'si düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nin açılışındaki gösteriler nefesleri kesti, heyecan tavan yaptı.

GÖSTERİLER NEFES KESTİ

Festivalin açılış seremonisine; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gambiya Gençlik ve Spor Bakanı Bakary Badjie, İstanbul Valisi Davut Gül, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve farklı ülkelerden gelen misafirler ile çok sayıda davetli katıldı. Protokol üyeleri, Han Çadır önünde düzenlenen programda kurdele keserek festivalin açılışını gerçekleştirdi. Yapılan açılış konuşmaların ardından festival resmen başladı. Kurulan çadırlarda vatandaşlarımız çeşitli yöresel lezzetleri tadarken, bir yandan da yapılan etkinliklerde de hem eğlenip hem de öğrendiler. Özellikle at üstünde yapılan gösteriler nefesleri kesti. At biniciliğinin yanında okçuluk ve diğer geleneksel Türk sporlarına katılımcılar büyük ilgi gösterdi. Ayrıca katılım gösteren çocuklar için de özel etkinlikler yapıldı.

'OYNAMAK HER ÇOCUĞUN HAKKI'

SPORUN ve sanatın her renginin bu festivalde yer alacağını belirten Dünya Etnospor Konfederasyonu Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, "Bu yıl ayrıca dünyanın farklı bölgelerinde yaşatılan birçok geleneksel spor ve kültürel gösteri ilk kez Etnospor Kültür Festivali aracılığıyla katılımcılarla buluşuyor. 35 ülkeden binin üzerinde sporcu, sanatçı ve kültür insanını bu buluşmada misafir ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 'Oynamak her çocuğun hakkıdır' demiştik. Ancak ne yazık ki bugün Gazze başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde çocuk bu en temel haktan mahrum bırakılıyor. Oynaması gereken yaşta savaşların ortasında kalan, soykırıma maruz bırakılan, sevinmesi gereken çağda acıların içinde büyüyen çocuklara tanığız. Bir kez daha haykırıyoruz; biz çocukların bombalar altında ezildiği değil, neşeyle oyunlar oynadığı bir dünya istiyoruz. Bu festival eğlencenin ve gösterinin ötesinde aynı zamanda bir duruşun, bir çağrının ifadesidir" dedi.

BAK: İSTANBUL; KÜLTÜRÜN, TARİHİN, SPORUN ŞEHRİ

İSTANBUL'UN böyle organizasyon ve festivallere ev sahipliği yapmasının çok önemli olduğuna dikkat çeken Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Çocukların, gençlerin burada olması bizi çok mutlu etti. Tören alanındaki gençlerin heyecanını görünce gerçekten çok mutlu oldum. Organizasyon nedeniyle Dünya Etnospor Birliği'ne teşekkür ediyorum. 7'ncisi gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanımızın da spora, kültür etkinliklerine destek vermesi bizler için çok önemli. İstanbul; kültürün, tarihin, sporun şehri. Başkentlerin başkenti, İstanbul. Bu organizasyon nedeniyle ülkemize gelen misafirlere tekrar hoş geldiniz diyoruz" dedi.

"GELENEKSEL KÜLTÜRÜ YAŞATMAK ÖNEMLİ"

İSTANBUL Valisi Davut Gül ise "İstanbul, farklılıkları zenginlik gören, kültürlü bir şehir. Bildiğiniz gibi tek tip kıyafetin, müziğin, yemeğin baskın olarak tartışıldığı bir ortamda dünyadaki farklılıkları, geleneksel kültürü yaşatmak, bir araya getirmek çok çok önemli, kıymetli" diye konuştu.