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Haberler Spor Ayvalıkgücü taraftarı Antalya’ya akın edecek

Ayvalıkgücü taraftarı Antalya’ya akın edecek

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Ayvalıkgücü taraftarı Antalya’ya akın edecek
3. Lig Play-Off finalinde yarın Kahramanmaraş İstiklalspor ile Antalya'da karşılaşacak Ayvalıkgücü Belediyespor'da taraftarlar kente akın edecek. Ayvalık Belediyesi'nin yarın sabah kaldıracağı otobüslerle Antalya'ya gidecek futbolseverler, saat 20.00'deki karşılaşma için stattaki yerini alacak. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de yaptığı açıklamada, Antalya'da yaşayan 8 bin 500 Balıkesir taraftarını final maçlarına beklediğini ifade ederek, "Tüm Balıkesirliler, tribünlerde yerinizi alın, bu gururu birlikte yaşayalım. Passolig uygulamasından biletlerinizi almayı, araçlara da kayıt yaptırmayı unutmayın" ifadelerini kullandı.
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