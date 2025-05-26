Altay dibe çöktü Paixao zirveye çıktı

İzmir'in köklü kulüplerinden Altay üst üste iki kez küme düşerek 3'üncü Lig'in yolunu tutarken, Bandırma Spor'da forma giyen siyah-beyazlı kulübün eski golcüsü Marco Paixao, bir kez daha Süper Lig'in kapısına dayandı. Siyah-beyazlı kulüpte 2018-2023 yılları arasında 5 buçuk sezon forma giyen 40 yaşındaki Portekizli usta santrfor, 1. Lig'de 4 kez gol kralı olmayı başardıktan sonra önce Şanlıurfaspor'a sonra da Bandırmaspor'a transfer oldu. Geçen sezon yarım devrede 10 gol atarak Şanlıurfaspor'un 1'inci Lig'de kalmasında pay sahibi olan Paixao, bu sezon Bandırmaspor'la Play-Off finaline yükselmeyi başardı. Normal sezonda 17 gol atan Paixao, Play-Off'ta da 2. Tur'da Boluspor'la oynadıkları 2 maçta birer gol daha kaydetti.