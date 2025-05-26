Bodrum ağlıyor

Trendyol Süper Lig'de kümede kalmanın mücadelesini veren Bodrum FK deplasmanda konuk olduğu Kayserispor'la 1-1 berabere kalarak küme düşmenin acısını yaşadı. Yeşil-beyazlılar, Alanyaspor'un Konya deplasmanında kazanması ve farkın 5 puana çıkmasıyla birlikte kümede kalma umutlarını tüketti. 13. dakikada oluşan karambolde ceza sahası dışında topla buluşan Brazao, iki futbolcuya çalım atarak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Brazao'nun düzgün vuruşunda top Onurcan'ı geçerek ağlarla buluştu: 0-1. Müsabakada ilk yarı yeşil-beyazlıların üstünlüğüyle tamamlandı.

ATAKLAR SONUÇ VERMEDİ

62. dakikada Gökhan'ın ortasında Nazon'un vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1. 66. dakikada Cardoso'nun ara pasında Nazon topa hareketlendi. Kalesini terk eden Sousa ise topa müdahale ederek kalesindeki tehlikeyi önledi. 87. dakikada Brazao'nun ortasında topa yükselen Bardhi'nin kafa vuruşu kaleci Onurcan'da kaldı. Maç 1-1 sona erirken, Bodrum FK Süper Lig'e veda eden son takım oldu.

SÜPER LİG SERÜVENİ 1 SEZON SÜRDÜ

Geçen sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmenin sevincini yaşayan Bodrum FK'nın Türkiye'nin devler arenasındaki serüveni 1 sezon sürdü. Geride kalan 37 haftada 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 yenilgiyle 37 puanı hanesine yazdıran yeşil-beyazlılar, Adana Demirspor, Hatayspor ve Sivasspor'un ardından ligde bitime 1 hafta kala küme düşen son ekip olmanın büyük acısını yaşadı. Muğla temsilcisi, kümede kalma mücadelesi verdiği Alanyaspor'un deplasmanda Konyaspor'u yenmesiyle birlikte puan farkının 5'e yükselmesine engel olamadı ve ligde bitime 1 hafta kala Trendyol 1. Lig'e geriledi.

MORAİS: FARKLI OLSUN İSTEDİK AMA OLMADI

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais son haftalarda talihsiz çok puan kaybettiklerini belirterek, "Küme düşülmesine rağmen gelecek için ümitliyim. Bodrum ilk defa Süper Lig'de mücadele etti. Bu sezondan gerekli dersler alınırsa gelecek daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Aslında takım olarak ihtimalimizi son maça taşımak istiyorduk ama olmadı. Biraz önce soyunma odasında oyuncularıma da söyledim. Tabii ki üzgünüz, üzgün olmalıyız. Bu tarz durumlarda üzgün olmak gayet normal. Farklı olsun istedik ama olmadı" ifadelerini kullandı.

ALANYASPOR SON MAÇA BIRAKMADI

Süper Lig'de Bodrum FK ile kümede kalmanın savaşını veren Alanyaspor deplasmanda Konyaspor'u 2-1 yenerek lige tutundu. 38. dakikada Richard'ın orta sahada pasını Hwang'e aktardı. Hwang'in ceza alanı sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 40. dakikada sol kanatta Hwang'in pasında topla buluşan Yusuf Özdemir'in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2. İlk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi. 52. dakikada orta alanda topla buluşan Umut Nayir topla birlikte ceza alanı ön çizgisine kadar ilerledi. Nayir'in şutu ağlarla buluştu: 1-2. 64. dakikada Richard'ın ara pasıyla ceza alanına giren Cordova'nın şutunu kaleci uzaklaştırdı. Karşılaşma Alanyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.