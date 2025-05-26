Gökdeniz Karadeniz’e Rusya’da büyük onur

Rusya'nın Kazan kentinde, Tataristan'ın simgelerinden biri haline gelen eski futbolcu Gökdeniz Karadeniz'in ismi, Rubin Kazan'ın maçlarını oynadığı Ak Bars Arena'da ölümsüzleştirildi. Rubin'in Orenburg ile oynadığı 30. hafta maçı öncesinde stadın güney tribünündeki bir bölüm, resmen Gökdeniz Karadeniz'in adıyla anılmaya başlandı. 2008 yılında Türkiye'den ayrılarak Rubin Kazan formasını giymeye başlayan Gökdeniz, 10 yıl boyunca hem kulübe hem de şehir halkına unutulmaz başarılar yaşattı. Tören sırasında duygusal anlar yaşayan Gökdeniz, "Beni bu onura layık gören herkese teşekkür ederim. Gurur duyuyorum. Bu başarılar sadece bir kişiye değil, takım olarak hepimize ait" sözlerini sarf etti.