En-Nesyri için Al-Hilal devrede

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Victor Osimhen ve Alexander Isak transferlerinde mutlu sona ulaşamayınca gündemine tekrardan Youssef En-Nesyri'yi aldı. Al-Hilal'in, En-Nesyri için Fenerbahçe'ye 35 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu iddia edildi. Fenerbahçe ise Al-Hilal'in bu teklifini yükseltmesini istedi. Faslı golcünün performansından memnun olan sarı-lacivertlilerin en az 40 milyon Euro istediği öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin 40 milyon Euro'luk talebinde indirim yapmayacağı aktarılırken, görüşmelerin bir hafta içinde sonuçlanması ve Faslı yıldızın akıbetinin belli olması bekleniyor.