Fener’de Ndidi atağı

Transfer çalışmalarında hız kesmeyen Fenerbahçe'de, savunma hattının tamamlanmasının ardından yeni rota orta saha oldu. Birçok isme kanca atan sarılacivertliler, Leicester City'nin futbolcusu Wilfred Ndidi'yi liste başına aldı. Sarı lacivertliler, Nijeryalı yıldızın bonservisini düşürmek için yoğun çaba sarf ediyor. Faslı oyuncu Amrabat'ın yerine düşünülen Ndidi'nin sözleşmesindeki bir madde ise Fener'in umudunu artırıyor. Başarılı orta sahanın kontratında İngiliz kulübü küme düştüğü için 10 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi bulunuyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve kurmayları, bu rakamı daha da aşağı çekmek için uğraş veriyor.

İSTEYENİ ÇOK FAZLA

Ndidi için Avrupa'dan Leverkusen, Dortmund, Everton ve Manchester United gibi kulüpler de Leicester yönetimiyle temas halinde. Sarı-lacivertliler, maddi kaynağa ihtiyacı olan Leicester'ın 10 milyon Euro'dan indirim yapmasını bekliyor. İngiliz kulübü pes ettiği an harekete geçilecek.