Manisa’da 8 imza

Trendyol 1'inci Lig'de yeni sezonun ilk haftasında 8 Ağustos Cuma günü Ümraniyespor'a konuk olacak Manisa Futbol Kulübü transferde daha önce anlaşmaya vardığı 8 ismin imzasını resmen duyurdu. Daha önce oyuncuları kadroya katıp antrenmanlara çıkarmasına rağmen transferle ilgili hiçbir açıklama yapmayan Manisa ekibi imza törenlerinin önümüzdeki günlerde düzenleneceğini açıkladı.

KADROSUNU GÜÇLENDİRDİ

Siyah-beyazlıların açıklamasında, "Manisa Futbol Kulübümüz, dış transferde Bekir Yılmaz, Eray Ataseven, Fırat İnal, Vedat Karakuş, Burak Süleyman, Jonathan Lindseth, Lois Diony ve Bobby Adekanye ile anlaşma sağlamıştır. Yeni transferlerimizin imza töreni önümüzdeki günlerde düzenlenecektir. Kamuoyuna saygılarımızla sunarız" ifadeleri yer aldı. Tecrübeli futbolcular Bekir ve Eray, geçen Manisa Süper Amatör'de şampiyon olan Manisaspor'da forma giydikten sonra profesyonel lige dönmüştü.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan Manisa FK, ligin ilk haftasında Ümraniyespor ile 8 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da deplasmanda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına dün devam etti.

Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümü ısınma hareketleriyle başlarken, ardından top kapma oyunuyla devam eden antrenman, dar alan oyunlarıyla tamamlandı. Ege ekibinde hazırlıklar bugün de devam edecek.