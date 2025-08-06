Yedi yıllık serüven

MİLLİ ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı Ocean's 7 etaplarını bitiren ilk Türk olma gururunu yaşarken, bu zorlu yolculuk tam 7 yıl sürdü. 3 Ağustos 2018 tarihinde Manş Denizi'ni 11 saat 29 dakikada geçen Bengisu, ilk parkuru tamamlarken Manş Denizi'ni en hızlı yüzen Türk kadını oldu. Rekortmen yüzücü ardından hedefini Los Angeles ile Catalina arasındaki Catalina Boğazı olarak belirledi.

Ancak 2020'de COVID-19 nedeniyle geçişler iptal oldu. Catalina için 5 Eylül 2022'ye yer bulabilen Bengisu bu etabı 11 saat 59 dakikada tamamladı ve burayı geçen ilk Türk kadını unvanını aldı.

OKYANUSLARIN EN HIZLISI

2023 yılında İtalya'da olduğu sırada RedTop Swim ekininin antrenörü grup geçişi için hızlı bir yüzücüye ihtiyacı olduğunu söyleyince Bengisu hazırlık bile yapmadan dört kişilik grup solo geçiş ekibine katıldı ve bu etabı 3 saat 24 dakika gibi rekor bir dereceyle geride bıraktı. 2024'te toplam 10 saat 40 dakika süren ve hipotermi tehlikesi geçirdiği Yeni Zelenda Adaları arasındaki Cook Boğazı'nı son 2 saatini eşi Egor Tropeano ile birlikte yüzerek geçiren Bengisu, 19 Ekim 2024'te Molokai'yi 12 saat 10 dakika ile geçen ilk Türk ve en hızlı Avrupalı kadın olan Bengisu, Kuzey Kanalı'nda da 10 saat 40 saniyede İskoçya'ya ulaşıp 'En hızlı Türk' unvanını kazandı. Son olarak geçtiğimiz günlerde Tsugaru'yu geçmeyi başaran milli sporcu, 7 yıllık mücadele sonunda Ocean's 7'yi bitiren ilk Türk olarak tarihteki yerini aldı.