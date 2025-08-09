Ümit Aktan’ı uğurladık

Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrasında tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybeden spor spikeri Ümit Aktan, dün- Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı. Cuma namazını müteakip Ortakent Kerem Aydınlar Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Aktan'ın ailesinin yanı sıra Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, teknik direktörler Fatih Terim ve Hamza Hamzaoğlu, iş insanı Dinçer Azaphan ile spor, basın, sanat, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Aktan'ın tabutunun üzerine Galatasaray bayrağı serildi. Dualar eşliğinde kılınan cenaze namazının ardından ünlü spiker, Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Teknik Direktör Fatih Terim, Aktan için "Futbol camiasının da başı sağ olsun. Ümit çok eski arkadaşım. Onu sadece maç spikeri olarak düşünmemek lazım, ondan çok fazlasıydı. Kendini geliştiren, mükemmel aksanı ve lisanıyla müsabakaları daha zevkli hale getiren, izleyiciye güzel bir sunum yapan bir insandı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" diye konuştu.