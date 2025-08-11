Manisa’ya yeni pivot geldi

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi transferde gaza basan Manisa Basket kadrosunu 23 yaşında, 2.08 boyundaki pivot Yiğit Onan'la güçlendirdi. Fenerbahçe altyapısından yetişen Yiğit Onan, kariyerinde daha önce Dynamic Belgrad, Beşiktaş, Gaziantep formaları giymişti. Geçen sezona Darüşşafaka'da başlayan genç uzun ligi Yalovaspor'da bitirdi. Manisa Basket, transfere dair açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Takımımız, kadrosunu Yiğit Onan ile güçlendirdi.

2002 doğumlu ve 2.08 metre boyundaki forvet, basketbol kariyerine Fenerbahçe altyapısında başladı. Genç yaş kategorilerinde gösterdiği başarılı performanslarla dikkatleri üzerine çeken Yiğit, burada hem Türkiye Ligi hem de EuroLeague tecrübesi edindi. Daha sonra Dynamic Belgrad, Beşiktaş, Gaziantep, Darüşşafaka ve Yalovaspor formaları da giyen oyuncu; yüksek oyun zekâsı, çok yönlü hücum repertuarı ve savunmadaki enerjisiyle ön plana çıkıyor. Aynı zamanda Genç Milli Takım formasını da terleten Yiğit, uluslararası turnuvalarda ülkemizi başarıyla temsil etti. Manisa Basket ailesine katılan Yiğit Onan'ın, hem sahada gösterdiği mücadele hem de gelişime açık yapısıyla takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz ve yeni sezonda birlikte büyük başarılara imza atmayı diliyoruz."

DÖRDÜNCÜ TRANSFERİ OLDU

Kadrosunu daha önce Litvanyalı guard Kristupas Zemaitis, Brezilyalı forvet Maozinha Pereira ve ABD'li guard Judah Mintz ile güçlendiren Manisa temsilcisi, Yiğit Onan ile birlikte bu sezonki dördüncü dış transferine de imzayı attırmış oldu. Manisa Basket'te imzaların bu hafta da sürmesi bekleniyor.

EFSANE BASKETBOLCU ÖMER ONAN'IN OĞLU

MANISA Basket'in kadrosuna kattığını duyurduğu Yiğit Onan, Türk basketbolunun efsane isimlerinden Ömer Onan'ın oğlu. Efes Pilsen, Ülkerspor ve Fenerbahçe basketbol takımlarında forma giyen Ömer Onan, kulüp bazında yakaladığı başarıya ek olarak Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda da yıllarca görev yaptı. Onan, 105 kez millî takım formasını giyerken, 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ve 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan takımda da yer aldı. Onan, Türkiye Basketbol Federasyonu'nda Genel Koordinatörlük görevinde de bulunmuştu.