Çoruhlu FK’dan 7 imza birden

NESINE 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi İzmir Çoruhlu FK, dış transferde 3, iç transferde 4 oyuncuyla sözleşme imzaladı. Turuncusiyahlılar; dış transferde Viranşehir Belediyespor'dan 25 yaşındaki kaleci Mehmet Salih Demircan, Yeni Mersin İdmanyurdu'ndan 22 yaşındaki eski orta saha oyuncusu Zeynullah Türkan ve Edirnespor'dan 24 yaşındaki eski stoperi Atakan Gündüz'le el sıkışırken, iç transferde ise forvet arkası Ömer Faruk Çalışkan (25), sağ kanat Recep Gül (24), santrfor Erhan Şentürk (36) ve sağ kanat Yusuf Talga (19) ile nikah tazeledi.

'HEDEF PLAY-OFF'

Başkan Ahmet Çoruhlu, "Yeni sezon kadro planlamasını en az Play-Off oynayacak seviyede ayarlıyoruz. Bu ligde 4'üncü yılımız. Artık burada olmak bana ciddi anlamda rahatsızlık veriyor. Bu sezon tek hedefimiz var, şampiyonluk. Bunu başaracağız" diye konuştu.