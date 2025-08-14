Çağdaş Bodrum’da Beleş dönemi başladı

BURSA basketbolunun altyapıdaki duayen antrenörlerinden İsmail Beleş, Çağdaş Bodrumspor'un altyapı koordinatörlüğüne getirildi. Basketbolun deneyimli ismi İsmail Beleş, Çağdaş Bodrum Spor Kulübü'nün altyapı ve akademi programlarının başında olacak. Son dönemde MG Sportif'te görev yapan ve MG-Tofaş U14 Takımı'nın Antrenörlüğünü üstlenen Beleş, 41 yıllık kariyerinde milli takımlar, Türkiye şampiyonlukları ve Yıldız Milli Takımlarda Avrupa çapında dereceler elde etmişti. İsmail Beleş'in kulübün geleceğe dönük yatırımlarına liderlik edeceği bildirildi. Çağdaş Bodrumspor bugüne kadar U14, U16 ve U18 yaş gruplarında Muğla şampiyonlukları elde ederek bölgedeki en güçlü altyapı kulüplerinden biri haline geldi.