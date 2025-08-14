Cim-Bom’da Ederson heyecanı

Galatasaray, haftalardır peşinden koştuğu Manchester City kalecisi Ederson'un transferine artık çok yakın. Teknik direktör Okan Buruk'un adaylar arasındaki 1 numarası olan başarılı file bekçisi ile prensip anlaşmasına varılırken kulübü ile de son aşamaya gelindi. Galatasaray Ederson ile yapılan görüşmelerde tecrübeli file bekçisini 7 milyon Euro net maaş artı 2 milyon Euro bonus ve 2 milyon Euro da ulaşılması zor bonuslar ikna ederken kulübüne de 7 milyon Euroluk bonservis bedeli teklif ettiği öne sürüldü. İngiliz ekibinin 10 milyon Euro'nun üzerinde bir rakam istediği konuşulurken orta yolun bulunması için yoğun mesai harcandığı gelen haberler arasında. Ederson'un sarı-kırmızılı ekibe 3-1 yıllık imza atacağı konuşulurken City ise Ederson sonrası PSG'nin gözden çıkarttığı Donnarumma ile el sıkıştı. Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre, İtalyan kaleci ile Premier Lig devi Manchester City arasında kişisel şartlarda prensip anlaşması sağlandı.

YA PAVARD YA SİNGO

GALATASARAY'IN savunmaya takviye çalışmaları kapsamında listesine dahil ettiği İnter'den Benjamin Pavard ile ilgili temaslar tam gaz sürüyor. Fransız stoperin 2028'e kadar devam eden sözleşmesi göz önüne alındığında FootMercato'ya göre makul rakam 20 ila 25 milyon Euro arasında. Aslan'ın Monaco'nun Fildişili yıldızı Wilfried Singo ile de ilgilendiği bilinirken oyuncunun sağ ve sol stoperin yanı sıra sağ bekte de oynayabilmesi transfer ihtimalini kuvvetlendiriyor.

ICARDİ'DEN KEREM SÖZLERİ

G.SARAY Kaptanı Mauro Icardi, F.Bahçe'nin yolunu gözlediği eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile ilgili soruları yanıtladı. Arjantinli yıldız, "Kerem, Benfica'nın futbolcusu şu anda. G.Saray için de çok önemli bir insandı. G.Saray ile birlikte büyüdüğünü de söyleyebiliriz. Ona sadece en iyi dileklerimi söyleyebilirim. Çok kıymetliydi beraber geçirdiğimiz zaman. Benim de sevdiğim, benim için değerli bir insandı. Kariyerinde başarılar dilerim kendisine" dedi.