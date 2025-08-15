Fatma’nın hedefi ülkemizi temsil etmek

MOTOSİKLET kadınlar kategorisinde 2023 ve 2024'de R25 Kadınlar Kupası'nda Türkiye Şampiyonu olan 22 yaşındaki Denizlili motosikletçi Fatma Baştepe, kentin gururu oldu. 2021 yılında ilk kez resmi bir yarışa katılan genç motosikletçi, asıl çıkışını ise 2023 yılında yaptı ve motosiklet kadınlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı. 2024'te de Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun düzenlediği R25 Kadınlar Kupası'nda bir kez daha şampiyon oldu. 16 yaşında ehliyetini aldıktan sonra ilk motosikletini satın alan Baştepe, o günden bu yana motor sporlarıyla uğraşıyor. Gençlere ilham olmayı amaçlayan Fatma Baştepe, "Çalıştığınızda ve gayret ettiğinizde başaramayacağınız hiçbir şey yok. Türkiye'yi, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında temsil etmeyi kendime hedef belirledim. Türk Bayrağını uluslararası pistlerde gururla dalgalandırmak istiyorum" diye konuştu.