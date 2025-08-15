Pistlerde ÜLKEA rüzgarı

TÜRKİYE motorsporunun en başarılı isimlerinden biri olan, 10 Türkiye Pist Şampiyonluğu ve 2 Türkiye Tırmanma Şampiyonluğu ile bu alandaki rekorun sahibi olan milli pilot Ümit Ülkü, 2025 Türkiye Pist Şampiyonası 2. Ayak Yarışları'nda yeni aracı Audi TCR ile mücadele edecek. Kurucusu olduğu ÜLKEA Ev Konsept Alışveriş Merkezi markasının logosunu taşıyan yeni yarış aracıyla piste çıkacak Ülkü, 15-16-17 Ağustos tarihlerinde İstanbul Park'ta motorspor severler ile buluşacak. 2025 sezonunda 13. şampiyonluğu hedefleyen Ülkü, motorsporlarındaki üstün performansını ve deneyimini bu yıl da pistlere yansıtacak. İlk ayakta Audi R8 ile yarışan tecrübeli pilot, ikinci ayakta Audi TCR ile hem hızını hem de takım uyumunu bir üst seviyeye taşıyacak.

BAŞARILARLA DOLU KARİYER

Ümit Ülkü yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası arenada da büyük başarılarla tanınıyor. 2015 Avrupa Touring Otomobil Şampiyonası (ETCC) Şampiyonu olan Ülkü, ardından 2017 Avrupa Ferrari Challenge Cup Şampiyonu, 2017 İtalya 6 Ore Di Roma GT3 birincisi, Yunanistan Serres ve Türkiye Körfez pistlerinde en hızlı tur rekorlarının sahibi, Porsche, Ferrari ve Lamborghini gibi markaların yarıştığı şampiyonalarda da sayısız podyum başarısı elde etti. 2010-2022 yılları arasında İzmir Park Ülkü Yarış Pisti'ni işleterek motorsporlarının gelişmesine önemli katkı sağlayan Ülkü, pistlerdeki başarısını iş dünyasına da taşıyarak İzmir merkezli ÜLKEA markasıyla perakende sektöründe de dikkat çekiyor.