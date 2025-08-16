F.Bahçe’de Kerem krizi

Günlerdir Fenerbahçe ile anlaşma sağladığı ileri sürülen Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Benfica'nın Kerem'i Nice maçında 6 dakika oynatması üzerine 25 milyon Euro'luk teklifinde 7 milyon Euro'luk indirim yaptı. Sarı-lacivertliler, Portekiz kulübüne 18 milyon Euro artı 2 milyon Euro bonus teklif etti. Benfica ise F.Bahçe'nin bu yaptığı teklifi görüşmeyi bile kabul etmezken transferin yattığı iddia ediliyor. Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage de gelişmeleri doğrulayan bir açıklamaya yaptı. Lage, "'Kerem takım için çok önemli bir oyuncu. Teklif aldığı zaten biliniyor. Kulüpte mutlu, yeni bir forma numarası seçti, iyi bir başlangıç yaptı. Takıma odaklandığını hissediyorum. Bu hafta ona güveniyorum.'' dedi.