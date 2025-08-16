Karşıyaka hareketli

Basketbol Süper Ligi'nin köklü kulüplerinden Karşıyaka, parkeye inerek çalışmalara başladı. Eski güzel günlerine dönmek için Başkan Aygün Cicibaş yönetiminde kolları sıvayan yeşilkırmızılılar kadrosunu şekillendirmeye başladı. Kaf-Kaf, kadrosunda büyük değişim yaşadığı ve ayrılık rüzgarlarının estiği yılı geride bıraktı ve yeni sezon öncesinde 6 dış transferini tamamladı. İç transferde ise Mert Celep ile tekrar anlaşan sarı-kırmızılılar, yeni başantrenör Faruk Beşok yönetiminde ilk idmanını tamamladı.

ANTRENMANLAR BAŞLADI

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yapılan antrenmanda kondisyon yüklemesinin yanı sıra taktiksel çalışmalar da yapıldı. Karşıyaka taraftarları gözünü şimdiden yeni gelişmelere çevirirken, Başantrenör Faruk Beşok'un da kadroya yeni takviyeler istediği belirtildi. Görüşmelerin sürdüğü bazı oyuncularla son aşamaya gelindiği de öğrenildi. Karşıyaka'nın daha önce Portekiz Ligi'nden bir oyuncuyu imza aşamasına getirdiği ifade edilmişti. KSK'nin hazırlık maçları ilerleyen günlerde açıklanacak. Bu maçlarda kadronun son hali de ortaya çıkacak.