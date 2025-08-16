Karşıyaka kampı galibiyetle bitirdi

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele edeceği yeni sezonun hazırlıklarını sürdüren Karşıyaka, 10 gün süren Kocaeli Kartepe kampını son hazırlık maçında 2. Lig temsilcisi Muğlaspor'u 2-1 yenerek noktaladı. Yeşil-kırmızılıların gollerini yeni golcü Hamza Küçükköylü ve Erol Zöngür attı. Kampı tamamlayıp İzmir'e dönen Kaf-Kaf, aynı rakibiyle 22 Ağustos Cuma günü yıllar sonra ilk kez düzenlenecek sezon açılışında da Alsancak Stadı'nda karşılaşacak. Bu maç için İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne yapılan başvuruya yanıt bekleniyor. Sezon öncesi toplam 14 transferle tepeden tırnağa yeni bir kadro kuran Burhanettin Basatemür yönetimindeki KSK'de 1 transfer daha yapılacağı öğrenildi.