Kartal uçuşa geçti

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda St. Patrick's'i eleyerek Play- Off turuna çıkan Beşiktaş, transferde gaza bastı. Bu turda İsviçre ekibi Lausanne ile karşılaşacak siyah-beyazlılar, kadrodaki alternatif sayısını artırmanın planlarını yaparken sağ bek için Schalke 04 forması giyen 19 yaşındaki sağ bek Taylan Bulut ile anlaşma sağladı.

Mohamed Bayo

Genç oyuncunun transferi, kulübün uzun vadeli kadro planlamasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Genç yıldız transferinin netleşmesi ile birlikte dün İstanbul'a geldi. Kartal'ın hamleleri bununla da sınırlı değil. Hücuma da takviye yapmayı planlayan ekip Lille'nin Gineli golcüsü Mohamed Bayo için de devreye girdi. Oyuncuya maaş artışı içeren iki yıllık bir sözleşme ve iddialı bir sportif proje sunuldu. Fransız ekibiyle 2 yıllık sözleşmesi kalan Gineli oyuncunun 2.8 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Orta saha için de İtalya'dan bir iddia daha var. Corriere dello Sport'un haberine göre siyah-beyazlılar, Roma forması giyen deneyimli orta saha oyuncusu Lorenzo Pellegrini ile ilgileniyor. Beşiktaş'ın bu transferde yalnız olmadığını ve West Ham United'ın da Pellegrini ile ilgilendiği ifade edildi.