Tire’den 2 takviye daha

Nesine 3. Lig 4. Grup'taki İzmir temsilcilerinden Tire 2021 Futbol Kulübü transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Geçtiğimiz ayın başlarında devir süreci tamamlanan ve İzmirli genç iş insanı Özkan Karadaş'a devredildikten sonra gaza basan sarı-kırmızılılar, iki transfer birden yaptı. Tire 2021, Kahramanmaraşspor'dan ayrılan kaleci Siraç Tüfekçi ve son olarak Turgutluspor forması giyen defans oyuncusu Serkan Yeşilyurt'u renklerine bağladı. 23 yaşındaki Siraç daha önce Pendikspor, Zonguldak Kömürspor, Kırşehir FSK kadrolarında da yer alıp geçen sezon 3 maçta görev yaptı. Daha önce Bölgesel Amatör Lig'de Çınar Bld, Sivaslı ve İzmirspor'da oynayan 23 yaşındaki Serkan ise, geçen sezon 3'üncü Lig'de 27 maçta görev yaptı. Öte yandan sarı-kırmızılılar Recep Kara ile yol ayrımına gitti. Recep, Bursa'da geçtiğimiz yıl Bölgesel Amatör'de şampiyon olan Fethiye İY'nin haklarını satın alarak 3. Lig'de mücadele edecek olan Kestel Çilekspor'a gitti.