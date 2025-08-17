Beşiktaş Eyüp önünde

BEŞİKTAŞ, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında bugün sahasında ikas Eyüpspor'u ağırlayacak. Avrupa kupası müsabakası dolayısıyla ligde ilk haftadaki Kayserispor maçı ertelenen siyah-beyazlı takım, bu kulvarda 2025-2026 sezonuna, Eyüpspor karşılaşmasıyla start verecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Sezona Avrupa kupalarında oynadığı karşılaşmalarla başlayan Beşiktaş, taraftarı önünde Eyüpspor'u yenerek, Süper Lig'e 3 puanla başlamanın hesaplarını yapıyor.

MUSTAFA YOK

SIYAH-BEYAZLI takımda Eyüp maçı öncesinde forvet oyuncusu Mustafa Hekimoğlu'nun sakatlığı bulunuyor. UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında St. Patrick's ile İstanbul'da oynanan maçta sakatlanan genç golcünün, MR görüntülemesinde sol uyluk üst adalesinde kas tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi. Yeni transferler Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Ndidi'nin bugün Süper Lig'de ilk kez forma giymesi bekleniyor.