Kara Kartal doludizgin

UEFA Konferans Ligi'nde St. Patrick's'i eleyerek Play-Off Turu'na kalan Beşiktaş, transferde yeniden gaza bastı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in talepleri doğrultusunda on numara ve stoper arayışlarına hız veren Kartal, aradığı savunmacıyı da buldu. Crystal Palace'tan Jopan on numara Daichi Kamada'yı gündemine alan siyah-beyazlılar, Almanya'da Wolfsburg forması giyen Moritz Jenz için resmi girişimlere başladı. Wolfsburg'un 26 yaşındaki futbolcu için kapıyı 7 milyon Euro'dan açtığı ve pazarlıkların sürdüğü gelen bilgiler arasında.

KARTAL'IN TEKLİFİ 3 MİLYON EURO

Siyah-beyazlıların Alman kulübüyle pazarlık masasına oturduğu ve ilk yapılan görüşmede 3 milyon Euro'luk teklif yaptığı belirlendi. Ancak aradaki 4 milyon Euro'luk fark nedeniyle Alman ekibi görüşmeleri durdurdu. Beşiktaş'ın 26 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda ısrarcı olduğu ve önümüzdeki günlerde Alman kulübüne yeni bir teklif yapılacağı öğrenildi. Geçtiğimiz sezonu Bundesliga ekibi Mainz'da kiralık olarak geçiren Nijerya asıllı Alman futbolcu, daha önce Lorient, Schalke 04 ve Celtic gibi takımlarda da forma giydi.

LEON BAİLEY ELDEN KAÇIYOR

BEŞİKTAŞ'IN transfer gündeminde yer alan Aston Villa'nın kanat oyuncusu Leon Bailey elden kaçmak üzere. İtalya Serie A ekibi Roma, Jamaikalı oyuncu için İngiliz ekibiyle kiralık transferde anlaşmaya çok yakın. Yurtdışındaki iddialara göre, taraflar son detayları görüşüyor ve transferin resmiyet kazanması bekleniyor. 24 yaşındaki Jamaikalı kanat oyuncusu, Aston Villa formasıyla toplam 24 maçta görev aldı.